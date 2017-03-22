Порядок оплаты коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества изменился в Нижнем Тагиле

В администрации подробно рассказали о правилах расчета:

Формула расчёта стоимости каждого коммунального ресурса на содержание ОДН в расчёте на 1 кв. метр площади квартиры сейчас выглядит следующим образом: тариф за единицу коммунального ресурса умножить на площадь всех мест общего пользования и разделить на суммарную площадь всех жилых и нежилых помещений дома. Для домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, алгоритм вычислений тоже довольно прост: например, возьмем расчет начисления за холодную воду. Из показаний общедомового счетчика минусуются все поквартирные показания счетчиков. После этого остаток распределяется между собственниками пропорционально квадратным метрам их собственности.

В администрации также сообщают, что нужно иметь в виду, что плата за расход ресурсов (вода, энергия и тепло) не должна превышать норматив потребления, установленный РЭК Свердловской области от 1 ноября прошлого года. Превышенные показатели будут оплачиваться из кармана управляющей компании.

Тагильчан информируют о том, что в случае обнаружения в квитанциях статьей «расход тепловой энергии на горячее водоснабжение» и «водоотведение» на содержание общего имущества, необходимо обратиться в УК за перерасчетом. На территории Свердловской области такие нормативы отсутствуют. Если от управляющей организации получен отказ, необходимо обращаться в Департамент государственного жилищного и строительного надзора по адресу Горошникова, 56.