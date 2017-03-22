Стена пятиэтажки в Екатеринбурге угрожает обрушиться на прохожих (ФОТО)

Кроме того, в образовавшиеся дыры попадает талая вода и проникает в квартиры. Стены отсырели, начинает появляться грибок.

Как пишет Е1, ситуация критическая, Управляющая компания бездействует. Дом становится опасен не только для жильцов, но и для проходящих мимо граждан.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на 4-летнюю девочку упал кирпич с крыши аварийного дома на ул. Быкова.