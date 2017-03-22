Стена пятиэтажки в Екатеринбурге угрожает обрушиться на прохожих (ФОТО)
22 марта 2017, 10:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в пятиэтажке на ЖБИ разваливается стена дома. Как сообщают сами жильцы, от стены отпадывают большие куски, и люди боятся, что скоро она рухнет.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме того, в образовавшиеся дыры попадает талая вода и проникает в квартиры. Стены отсырели, начинает появляться грибок.
Как пишет Е1, ситуация критическая, Управляющая компания бездействует. Дом становится опасен не только для жильцов, но и для проходящих мимо граждан.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле на 4-летнюю девочку упал кирпич с крыши аварийного дома на ул. Быкова.
Фото: E1.RU
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей