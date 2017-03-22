Уличная торговля переедет в Нижнем Тагиле с проспекта Ленина на новое место во втором квартале 2017 года (ФОТО)

Хотя в марте 2016 года озвучивались планы о переносе уличной торговли с проспекта Ленина, привычный тагильчанам стихийный рынок никуда не делся. Уличные торговцы рассказали журналисту портала TagilCity.ru, что работы по строительству для них рынка у вокзала начинались, но так же быстро и прекратились:

Мне говорили, что там, за павильонами, забором площадку обнесли, привезли осенью щебёнку и всё, за этим дело встало рассказала одна из торгующих женщин.

В администрации Нижнего Тагила уточнили, что проект был разработан, однако собственником земли является компания «РЖД», которая передала её в субаренду другой компании. Проект был отправлен ей на согласование, однако к настоящему времени ответа всё ещё нет:

Место предполагаемого размещения объекта для реализации сельскохозяйственной продукции в районе железнодорожного вокзала находится в государственной собственности ОАО «РДЖ» и передано ООО «Перспектива» в субаренду. ООО «Перспектива» не обладает полномочиями по самостоятельному размещению каких-либо объектов на переданном в аренду земельном участке.

В связи с вышеуказанным, проект будущего объекта был направлен ООО «Перспектива» в адрес ОАО «РЖД» в феврале 2017 года для согласования. Ответ от ОАО «РЖД» в настоящее время не получен сообщили в администрации.

По предварительным оценкам, размещение объекта для реализации сельскохозяйственной продукции планируется во втором квартале 2017 года.

Между тем, торгующие у перекрестка тагильчане уже сейчас переживают, что с нового места их вытеснят индивидуальные предприниматели, промышляющие овощами и фруктами:

Предприниматели с юга России уже собрались туда тоже вставать. Зачем им платить, если они там смогут стоять бесплатно? Мы боимся, что нам там места не хватит озвучила свои опасения одна из торговок.

Произошедшая пауза играет на руку уличной торговле, ведь проспект Ленина очень проходимое место, поэтому продажи там одни из лучших. Пока не создана точка у вокзала, правоохранительные органы перестали беспокоить народных предпринимателей. Торговцы говорят, что за прошедший год их больше никто не штрафовал:

В этом году нас не беспокоят. Я торгую по выходным, а обычно здесь стоит моя мама. Она пенсионер. Ей денег на лекарства не хватает, а её тогда (в прошлом году) на 5 тысяч оштрафовали. Она в слезы, но что делать, пошли платить. Так нам ещё такие нотации прочитали — сказали, что не имеем права торговать, что нужно оформляться как ИП вспомнила женщина.

Не все тагильчане считают, что проспект Ленина нужно очистить от торговцев. Так, одна тагильчанка сказала журналисту портала TagilCity.ru, что эти самодельные лоточки со сделанным или собранным вручную товаром уже можно считать историческим лицом этого участка улицы.