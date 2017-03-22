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Уличная торговля переедет в Нижнем Тагиле с проспекта Ленина на новое место во втором квартале 2017 года (ФОТО)
Сюжеты:
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Уличная торговля переедет в Нижнем Тагиле с проспекта Ленина на новое место во втором квартале 2017 года (ФОТО)

22 марта 2017, 15:30ОбществоДенис Таратонов
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