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Досрочный этап ЕГЭ проходит в Свердловской области без нарушений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Досрочный этап ЕГЭ проходит в Свердловской области без нарушений

22 марта, 16:05Общество
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