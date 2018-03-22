Досрочный этап ЕГЭ проходит в Свердловской области без нарушений

Первыми дисциплинами, по которым выпускники из Свердловской области сдавали досрочный экзамен, стали информатика и география. Всего на участие в досрочном этапе ЕГЭ подали заявления 930 человек из Свердловской области.

Сдавать ЕГЭ по географии собирались 17 из них, информатику – 77. Большинство участников досрочного этапа ЕГЭ – это выпускники прошлых лет.





Итоги досрочного ЕГЭ по двум дисциплинам станут известны до 3 апреля, проверка займет 2 недели.



В ходе досрочного этапа нарушений не было выявлено.



Следующим экзаменом в рамках досрочного этапа ЕГЭ станет экзамен по русскому языку, который состоится 23 марта, сообщает «Тагильский рабочий».





