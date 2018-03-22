Котлован готов к заливке бетоном на стройплощадке новой школы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Строительство среднеобразовательной школы на 1200 мест ведется в Нижнем Тагиле в микрорайоне второго жилого комплекса «Муринские пруды». Сейчас на строительной площадке котлован готовят к заливке бетоном.

Администрация города оценивает будущую школу как образовательную инновационную площадку с современным оснащением, просторными спортзалами и актовым залом на 500 мест.





На ГГМ у нас самые сложные ситуации по обучению детей во вторую смену. Новое образовательное учреждение крайне необходимо, чтобы разгрузить школы № 69, 40, 81 — в этих школах по 5-7 первых классов, -- комментирует Игорь Юрлов, начальник управления образования администрации города.



Сдача готового объекта планируется к сентябрю 2019 года, передает «Тагил-ТВ».



В феврале место стройки новой школы в микрорайоне Муринские пруды посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



