Работники «Почты России» в Москве подозреваются в краже сотен посылок (ВИДЕО)

Всё началось с того, что жители столичного района в марте 2018 года заметили свалку из коробок из-под посылок. Под подозрение попали почтальоны, однако специалисты службы безопасности пришли к выводу, что работники почты знают, что вора быстро вычислят по треккинг-номеру отправления и видеозаписям. Вскоре сотрудники службы безопасности при взаимодействии с полицией обратили внимание на работников столичного логистического центра.