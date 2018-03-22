Работники «Почты России» в Москве подозреваются в краже сотен посылок (ВИДЕО)
В Москве трое работников сортировочного центра «Почты России» и двое водителей сторонней организации были пойманы за кражи посылок. Мужчины брали наиболее ценные отправления, содержащие электронику.
Известно, что воры совершили несколько сотен краж международных посылок. От деятельности злоумышленников пострадали жители московского района Чертаново. Раскрыть преступников удалось сотрудникам полиции и службы безопасности «Почты России».
Всё началось с того, что жители столичного района в марте 2018 года заметили свалку из коробок из-под посылок. Под подозрение попали почтальоны, однако специалисты службы безопасности пришли к выводу, что работники почты знают, что вора быстро вычислят по треккинг-номеру отправления и видеозаписям. Вскоре сотрудники службы безопасности при взаимодействии с полицией обратили внимание на работников столичного логистического центра.
За подозреваемыми вели круглосуточное наблюдение, а при очередном факте кражи нарушители были задержаны с поличным и переданы сотрудникам полиции. Сейчас членам банды грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, передает «Российская газета».
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