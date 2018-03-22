Работники «Почты России» в Москве подозреваются в краже сотен посылок (ВИДЕО)

Известно, что воры совершили несколько сотен краж международных посылок. От деятельности злоумышленников пострадали жители московского района Чертаново. Раскрыть преступников удалось сотрудникам полиции и службы безопасности «Почты России».



Всё началось с того, что жители столичного района в марте 2018 года заметили свалку из коробок из-под посылок. Под подозрение попали почтальоны, однако специалисты службы безопасности пришли к выводу, что работники почты знают, что вора быстро вычислят по треккинг-номеру отправления и видеозаписям. Вскоре сотрудники службы безопасности при взаимодействии с полицией обратили внимание на работников столичного логистического центра.



За подозреваемыми вели круглосуточное наблюдение, а при очередном факте кражи нарушители были задержаны с поличным и переданы сотрудникам полиции. Сейчас членам банды грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей, передает «Российская газета».