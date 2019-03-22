Мэрия Тагила опубликовала список благоустройства территорий на 2019 год

Согласно постановлению администрации города, в этом году будут благоустроены пять дворовых территорий.

Двор на улице Вязовская, 37 и улице Циолковского, 14, 35.

Двор на улиц е Газетная, 41; улиц е Первомайская, 31 .

Дворовая территория по адресу проспект Ленина, 52, 54, 58, 60; улица Октябрьской революции, 27, 29; улица Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64; проспект Мира, 22, 24, 26.

Дворовая территория на улице Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.

Двор на улице Красных Зорь, 1, 3, 5.

Во дворах, уже традиционно, будут расширены парковки, установлены спортивные зоны и зоны отдыха, детские площадки, заменено освещение.

Помимо этого, запланировано комплексное благоустройство общественной территории по адресу: ТОС «Пограничный» в районе улицы Брусничная и благоустройство сквера «Пионерский».

В ТОС «Пограничный» появятся сцена для культурных мероприятий и зоны отдыха. В «Пионерском» установят спортивные тренажеры, велодорожки, зоны отдыха с детьми, туалет.