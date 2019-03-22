Мэрия Тагила опубликовала список благоустройства территорий на 2019 год
Сегодня, 08:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэрия Нижнего Тагила утвердила дизайн-проекты благоустройства дворов и общественных территорий на 2019 год.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно постановлению администрации города, в этом году будут благоустроены пять дворовых территорий.
- Двор на улице Вязовская, 37 и улице Циолковского, 14, 35.
- Двор на улице Газетная, 41; улице Первомайская, 31.
- Дворовая территория по адресу проспект Ленина, 52, 54, 58, 60; улица Октябрьской революции, 27, 29; улица Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64; проспект Мира, 22, 24, 26.
- Дворовая территория на улице Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
- Двор на улице Красных Зорь, 1, 3, 5.
Во дворах, уже традиционно, будут расширены парковки, установлены спортивные зоны и зоны отдыха, детские площадки, заменено освещение.
Помимо этого, запланировано комплексное благоустройство общественной территории по адресу: ТОС «Пограничный» в районе улицы Брусничная и благоустройство сквера «Пионерский».
В ТОС «Пограничный» появятся сцена для культурных мероприятий и зоны отдыха. В «Пионерском» установят спортивные тренажеры, велодорожки, зоны отдыха с детьми, туалет.
Напомним, что на благоустройство территорий в 2019 году выделено 217 миллионов рублей.
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