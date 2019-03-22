Лучший инженер-программист УрФО определился в Екатеринбурге

21 марта в Екатеринбурге подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер-программист». В состязании приняло участие 19 человек из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.

Лучшим инженером-программистом признан инженер АУ «Югорский НИИ информационных технологий» Алексей Захаров, он получил приз в размере 79 тыс. рублей. Второе и третье место досталось сотруднику АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» Владимиру Плюснину и представителю ООО «1С-Медицина-Регион» Тюменской области Евгению Погорелову. Они забрали главные призы в размере 57 и 34 тыс., соответственно, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.