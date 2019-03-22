Масштабные учения МЧС напугали жителей Екатеринбурга

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23 марта жители столицы Урала сообщили об эвакуации нескольких торговых и офисных зданий, а также о вертолетах, кружащих над городом.
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Как выяснилось, причин для беспокойства у горожан нет. В МЧС по Свердловской области сообщили, что в городе проходят запланированные учения.
Учения проходили, в том числе, у бизнес-центра «Демидов» на улице Бориса Ельцина. Туда приехали не менее 10 пожарных машин, над зданием летал вертолет. В этот же день была эвакуирована налоговая инспекция, сотрудников централизованно вывели из здания, а затем разрешили вернуться на рабочие места, сообщает ZNAK.
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Видео: znak.com
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