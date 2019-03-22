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Нарушения в работе свердловского ЗакСо обнаружены из-за декларации Гаффнера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нарушения в работе свердловского ЗакСо обнаружены из-за декларации Гаффнера

Сегодня, 19:28ОбществоФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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