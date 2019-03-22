Нарушения в работе свердловского ЗакСо обнаружены из-за декларации Гаффнера
Сегодня, 19:28ОбществоФото: официальный сайт заксобрания Свердловской области
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Во время заседания по делу о банкротстве депутата регионального парламента Ильи Гаффнера суд нашел нарушения в работе комиссии по контролю за достоверностью сведений доходов депутатов Законодательного собрания.
Арбитражный суд, рассматривающий дело Гаффнера, обязал комиссию рассмотреть вопрос о допущенных ею нарушениях и сообщить суду о результатах проверки.
В 2014 и 2015 годах депутат предоставил справки о доходах в размере 22,2 млн и 22,9 млн рублей. Комиссия по контролю за доходами подтвердила подлинность информации. Однако во время рассмотрения дела, арбитраж проанализировал справки, обнаружилось, что в справках Гаффнера не указано его участие в ООО «КЭТ». Также в документах не были отражены средства, начисляемые на две банковские карты. Источник происхождения этих денег остается неизвестен.
Комиссия по контролю за доходами во главе с Владимиром Никитиным не обратила на это внимания, сообщает Znak.com.
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