Нарушения в работе свердловского ЗакСо обнаружены из-за декларации Гаффнера

В 2014 и 2015 годах депутат предоставил справки о доходах в размере 22,2 млн и 22,9 млн рублей. Комиссия по контролю за доходами подтвердила подлинность информации. Однако во время рассмотрения дела, арбитраж проанализировал справки, обнаружилось, что в справках Гаффнера не указано его участие в ООО «КЭТ». Также в документах не были отражены средства, начисляемые на две банковские карты. Источник происхождения этих денег остается неизвестен.