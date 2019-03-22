«Россети» сделают безубыточным МРСК Северного Кавказа к 2023 году

На встрече с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и членами республиканского правительства Ливинский рассказал, как сделать электросетевой комплекс региона безубыточным и повысить надежность подачи электричества потребителям. Об этом пишут «Новые известия».

Глава «Россетей» объяснил, что безубыточное функционирование электросетевого комплекса будет стимулировать жителей Ингушетии платить за свет по приборам учета, а не по заниженному нормативу. Также это обеспечит сохранность и долговечность приборов учета, которые устанавливаются потребителями на основании Программы снижения потерь МРСК Северного Кавказа. По словам Ливинского, нужно попросить Минфин выделить средства на покрытие межбюджетной разницы. Также глава компании призвал выделять из бюджета субсидии для льготников.

В соответствии с «Программой снижения потерь электроэнергии», разработанной «Россетями», предполагается к 2022 году достигнуть целевого уровня потерь, получить из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на период 2019-2022 годов и обосновать нормативы потребления электроэнергии.