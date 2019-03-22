Руководитель «Энергосбыт Плюс» в Талице оштрафован на 5 тысяч рублей

11 декабря 2018 года в Талице в офис «Энергосбыт Плюс» в письменном виде было направлено обращение местного жителя с просьбой предоставить ему сведения о начислении жилищно-коммунальных платежей.

Руководитель должен был в тридцатидневный срок дать ответ обратившемуся гражданину, что регламентировано Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Однако ответ в адрес обратившегося был направлен почтой 18 января 2019 года.

В связи с этим прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Оказалось, что руководитель организации ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.