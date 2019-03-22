Руководство школы в Верхней Пышме предупредило родителей об ЛГБТ-угрозе

После обращений в полицию общественника Тимура Булатова, сообщившего, что ученики нескольких уральских школ пропагандируют нетрадиционные отношения, в школе Верхней Пышмы с детьми была проведена беседа.

Как пояснило руководство образовательного учреждения, на детей, касательно которых поступили заявления, никакого давления не оказывалось. Ребят спросили их ли это страницы в соцсетях, а также донесли до родителей информацию о возможной опасности.

На родительских собраниях в данной школе говорят об ЛГБТ-угрозах в соцсетях, пишет ZNAK.