Руководство школы в Верхней Пышме предупредило родителей об ЛГБТ-угрозе
Сегодня, 16:21ОбществоФото: pixabay.com
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Руководство школы в Верхней Пышме сообщило, что на собраниях предупреждает родителей об ЛГБТ-угрозах в интернете.
После обращений в полицию общественника Тимура Булатова, сообщившего, что ученики нескольких уральских школ пропагандируют нетрадиционные отношения, в школе Верхней Пышмы с детьми была проведена беседа.
Как пояснило руководство образовательного учреждения, на детей, касательно которых поступили заявления, никакого давления не оказывалось. Ребят спросили их ли это страницы в соцсетях, а также донесли до родителей информацию о возможной опасности.
На родительских собраниях в данной школе говорят об ЛГБТ-угрозах в соцсетях, пишет ZNAK.
На собраниях каждый педагог сейчас проговаривает про это. Говорится о том, что есть такая опасность в интернете, сказала директор школы Елена Пепеляева.
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