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Тагильчанин за 300 рублей пытался продать медаль «Ветеран труда»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин за 300 рублей пытался продать медаль «Ветеран труда»

Сегодня, 12:42ОбществоФото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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