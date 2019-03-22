Тагильчанин за 300 рублей пытался продать медаль «Ветеран труда»
Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за попытку сбыта государственной награды.
9 марта 2019 года сотрудники транспортной полиции в Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале в ходе контрольной закупки задержали местного жителя, который пытался сбыть медаль «Ветеран труда». Государственную награду СССР тагильчанин намеревался продать за 300 рублей. Мужчина пояснил, что медаль ему досталась в наследство от родственника.
Согласно заключению экспертов, награда является подлинной, следовательно, ее покупка и продажа на территории России запрещена действующим законодательством.
В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по статье 324 Уголовного Кодекса Российской Федерации, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
Ранее сообщалось, что тагильчанка пытался продать медаль «Материнство и детство».