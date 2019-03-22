Тагильчанин за 300 рублей пытался продать медаль «Ветеран труда»

9 марта 2019 года сотрудники транспортной полиции в Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале в ходе контрольной закупки задержали местного жителя, который пытался сбыть медаль «Ветеран труда». Государственную награду СССР тагильчанин намеревался продать за 300 рублей. Мужчина пояснил, что медаль ему досталась в наследство от родственника.