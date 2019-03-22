В Баку на Baltic Weekend обсудят антикризисные коммуникации

Участниками круглого стола "Не дай хорошему кризису пропасть даром" станут представители фармацевтических и коммуникационных агентств, медиа-индустрии и IT-организаций. Об этом сообщили «Новые известия».

Спикерами встречи станут замгендиректора и руководитель инноваций в консалтинговом агентстве Prime Weber Shandwick Дэвид Орлик, вице-президент КРОС Ольга Пескова, директор по работе с госструктурами и внешними коммуникациям по странам ЕАЭС, Servie Яна Котухова, генеральный директор 1st MediaInvest Федор Щербаков, глава пресс-службы «Лаборатория Касперского» в Росси Андрей Булай, основатель агентства PROGRESS Дмитрий Солопов и пресс-секретарь CEO QIWI Анастасия Полонская.

Круглый стол начнется в 14.30 мск и продлится в течение 1,5 часа. Регистрация участников завершится 10 апреля.

На встрече участники обсудят лучшие способы управления репутацией организации в период кризиса. Также они разберут, как нейтрализовать негативные комментарии в адрес компании в Интернете. Участники получат информацию о том, как выстроить взаимодействия с медиа-структурами для создания, внушающего доверие образа бренда.

По словам гендиректора SPN Communications и председателя оргкомитета Baltic Weekend Андрея Баранникова, имидж компании, который выстраивался не один год, может сильно пострадать от одного отрицательного отзыва в Интернете. Не каждый знает, как правильно поступить в этой ситуации. Именно этой проблеме и посвятят круглый стол.