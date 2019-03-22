В Екатеринбурге родственница прятала пенсионерку от киллеров из Украины

О том, что в Екатеринбурге в полуразвалившемся доме прячется 77-летняя пенсионерка, стало известно от бдительных таксистов. Выглядывавшую в окно пенсионерку заметил таксист, отвозивший клиента. Мужчина решил поинтересоваться все ли в порядке. К нему на встречу вышел местный житель, который пояснил, что бабушка живет в доме без отопления и света уже несколько месяцев, иногда к ней приезжает родственница, на улицу бабушка не выходит, так как дверь заперта, иногда голодает, продукты жизнедеятельности она выливает прямо из окна.

Таксист обратился в службу спасения, но там отказались ему помочь, тогда он написал журналистам. Выяснилось, что в доме пенсионерку прятала родственница. Ранее пожилая женщина жила в Украине, там у нее произошла трагедия - убили сына-бизнесмена. Из опасений за свою жизнь она уехала в Екатеринбург, где попросила спрятать ее от киллеров.

Родственница, которая работает риэлтором, нашла на окраине города дом и арендовала его, поселив там пенсионерку, которая в России не могла получать пенсию и осталась без средств к существованию.