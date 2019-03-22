В Свердловской области мужчина в 30 лет впервые получил паспорт

Как рассказал мужчина, он родился в 1989 году в Казахстане, куда незадолго до родов уехала его мать, уроженка Свердловской области. В 1997 году женщина вернулась в Карпинск вместе с ребенком. Через некоторое время она умерла, а опеку над ребенком оформила ее сестра, которую позже лишили права опекунства. Ребенок был помещен в интернат. В 15 лет свердловчанин совершил кражу и попал в колонию.

Мужчина был зарегистрирован в Карпинске в доме, который давно сгорел. Паспорта у него не было, из мест лишения свободы он вышел со справкой и официально нигде не работал.

Свердловчанин обратился в Уральскую ассоциацию беженцев, так как его дважды пытались выдворить из страны и отказывались оформлять документ, отправляя за справкой о смерти отца, которого он никогда не знал. Мужчина имел право на гражданство по рождению, так как, его мать имела гражданство России, пишет URA.RU.

Что касается сведений о возможной волоките при решении этого вопроса, руководством территориального ОВД они будут тщательно проанализированы с применением необходимых мер реагирования в случае, если сотрудники подразделения действовали с нарушениями установленного порядка,сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.