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В Свердловской области мужчина в 30 лет впервые получил паспорт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области мужчина в 30 лет впервые получил паспорт

Сегодня, 10:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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