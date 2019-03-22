Житель Ирбита приговорен к девяти месяцам колонии за пьяную езду

В конце 2018 года мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции после ДТП. Обвиняемый, находясь за рулем, допустил столкновение с другим автомобилем. При прохождении медосвидетельствования выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

В 2017 году водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда он получил 280 часов исправительных работ и был лишен прав на три года.