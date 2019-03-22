Житель Ирбита приговорен к девяти месяцам колонии за пьяную езду
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Ирбита приговорен к девяти месяцам колонии-поселения за то, что сел за руль автомобиля в нетрезвом виде.
В конце 2018 года мужчина был задержан сотрудниками Госавтоинспекции после ДТП. Обвиняемый, находясь за рулем, допустил столкновение с другим автомобилем. При прохождении медосвидетельствования выяснилось, что виновник ДТП был пьян.
В 2017 году водитель уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда он получил 280 часов исправительных работ и был лишен прав на три года.
Во второй раз суд приговорил мужчину к девяти месяцам колонии-поселения и лишению прав на вождение автомобилем на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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