«Будь здоров»: в центре Екатеринбурга художники создали граффити против коронавируса

Надпись «Будь здоров» была сделана у кинотеатра «Салют». Автор работы неизвестен, но горожане идею оценили и устраивают фотосессии.

Это уже не первый экспонат в Екатеринбурге. Накануне гранитные шары на набережной у Театра драмы были превращены в «коронавирусные». Объект продержался до утра. После этого шары были очищены коммунальными службами.