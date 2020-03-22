«Будь здоров»: в центре Екатеринбурга художники создали граффити против коронавируса
Сегодня, 13:10ОбществоФото: E1.RU
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Художники Екатеринбурга создали новое граффити на тему коронавирусной инфекции, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Надпись «Будь здоров» была сделана у кинотеатра «Салют». Автор работы неизвестен, но горожане идею оценили и устраивают фотосессии.
Это уже не первый экспонат в Екатеринбурге. Накануне гранитные шары на набережной у Театра драмы были превращены в «коронавирусные». Объект продержался до утра. После этого шары были очищены коммунальными службами.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обследование прошли почти 200 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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