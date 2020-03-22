Минприроды Свердловской области приостановило личный прием граждан из-за коронавируса
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области временно приостановило личный прием граждан в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Всем гражданам рекомендуется обращаться по всем вопросам в письменной форме. Ограничение будет действовать до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите граждан от распространения новой коронавирусной инфекции.
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