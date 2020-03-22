Мох и текущая крыша: ГЖИ предписала тагильской УК устранить нарушения в доме на Вые
Сегодня, 21:03ОбществоФото: ИА «Все новости»
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В Нижнем Тагиле Госжилинспекция после проверки дома на улице Красноармейская, 139 обязала ООО «Городская управляющая компания» до июня текущего года устранить все выявленные нарушения, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В доме протекает крыша, давно не делался ремонт подъездов, цоколь от влажности зарос мхом, подвал захламлен мусором. Кроме того управляющая компания не смогла предоставить документы, разрешающие провайдерам размещать распределительные коробки.
Сотрудники ведомства выписали «Городской управляющей компании» предписание до 1 июня 2020 года очистить двери подъезда от рекламы, провести ревизию электрощитков и обновить табличку с адресом и номером дома. На устранение других нарушений время дано до 1 сентября.
Также в ходе проверки установлено, что во дворе дома нет фонарей и разрушена дорога вдоль подъездов. С этими вопросами ГЖИ отправила письмо в администрацию города.
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