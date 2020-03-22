Мох и текущая крыша: ГЖИ предписала тагильской УК устранить нарушения в доме на Вые

В доме протекает крыша, давно не делался ремонт подъездов, цоколь от влажности зарос мхом, подвал захламлен мусором. Кроме того управляющая компания не смогла предоставить документы, разрешающие провайдерам размещать распределительные коробки.

Сотрудники ведомства выписали «Городской управляющей компании» предписание до 1 июня 2020 года очистить двери подъезда от рекламы, провести ревизию электрощитков и обновить табличку с адресом и номером дома. На устранение других нарушений время дано до 1 сентября.