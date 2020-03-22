На Урале туристам не возвращают деньги за отдых, отмененный из-за коронавируса

По словам одного из туристов, туроператор отказался возвращать деньги. Он предложил оставить их на депозите или забронировать другой тур, но по новому курсу доллара. Средства оператор отказывается возвращать даже несмотря на штраф, который составляет 59 евро с человека. При этом, компания ранее предлагала вернуть средства с потерей в 200 евро, но сейчас этого сделать нельзя.

Мужчина планировал 5 мая отправиться в Турцию на 27 ночей вместе со своей семьей. Он заплатил за путевку 284 тысячи рублей, а на данный момент она стоит больше миллиона.

В той же ситуации находятся тысячи россиян. По закону, замена путевок возможна на другие направления, но в те же сроки или с их переносом, в том числе и с заменой места. Возможен и другой вариант, по договоренности с туроператором.

На сайте Ростуризма отмечается, что все вышеуказанное является существенными условиями договора о реализации туристского продукта, который можно изменить только по договоренности.

Туристам рекомендуют обратиться в суд.

На сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 300 тысяч случае заболевания коронавирусной инфекции, в том числе более 13 тысяч человек скончались. В России, по последним данным, зарегистрировано 306 случаев заболевания.