Патриарх Кирилл утвердил тексты специальных молитв в связи с угрозой коронавируса
Сегодня, 13:36ОбществоФото: pixabay.com
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв и прошений в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте Московского патриархата.
Сюжеты: Коронавирус
Священный синод призвал всех пастырей церкви молиться о преодолении болезни, а также о даровании сил врачам, которые с ней борются. Планируется, что чтение молитв начнется с сегодняшнего дня, 22 марта.
Текст молитвы составлен на церковнославянском языке и слова «коронавирус» в нем не упоминается.
Ранее в Москве проходили крестные ходы с молебном об избавлении коронавируса, а в Белгородской области прошли колокольные звоны, чтобы духовно защититься от инфекции.
Официально пандемией коронавирус был признан 11 марта. По данным ВОЗ, в мире насчитывается больше 300 тысяч заболевших, в том числе более 13 тысяч летальных исходов. В России насчитывается 306 заболевших, из них девять в Свердловской области.
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