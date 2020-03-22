Патриарх Кирилл утвердил тексты специальных молитв в связи с угрозой коронавируса

Священный синод призвал всех пастырей церкви молиться о преодолении болезни, а также о даровании сил врачам, которые с ней борются. Планируется, что чтение молитв начнется с сегодняшнего дня, 22 марта.

Текст молитвы составлен на церковнославянском языке и слова «коронавирус» в нем не упоминается.

Ранее в Москве проходили крестные ходы с молебном об избавлении коронавируса, а в Белгородской области прошли колокольные звоны, чтобы духовно защититься от инфекции.