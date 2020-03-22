В Екатеринбурге депутат украсил аллею цитатами Бориса Рыжего с ошибками
Сегодня, 13:23ОбществоФото: личная страница Андрея Пирожкова в Facebook
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В Екатеринбурге депутат Андрей Пирожков в честь дня поэзии, который отмечают 21 марта, украсил аллею около дома поэта Бориса Рыжего на Вторчермете цитатами из его стихотворений, но с ошибками. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Таблички выполнены из картона, а одна из цитат — «Свернул трамвай на улицу Титова», написана с орфографической ошибкой.
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Пирожков считает, что Борис Рыжий — это бренд для Екатеринбурга и микрорайона Вторчермет. Он также предложил учредить литературную премию имени Бориса Рыжего. По его словам, необходимые документы будут скоро направлены в администрацию города.
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