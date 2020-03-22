В Екатеринбурге депутат украсил аллею цитатами Бориса Рыжего с ошибками

Таблички выполнены из картона, а одна из цитат — «Свернул трамвай на улицу Титова», написана с орфографической ошибкой.

Пирожков считает, что Борис Рыжий — это бренд для Екатеринбурга и микрорайона Вторчермет. Он также предложил учредить литературную премию имени Бориса Рыжего. По его словам, необходимые документы будут скоро направлены в администрацию города.