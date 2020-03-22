В Екатеринбурге проходит автомобильный крестный ход против коронавируса

Верующие граждане вместе с сотрудниками службы милосердия на автобусе «начертят крест». Они проедут по шести храмам города. Маршрут проложен от Уралмаша до Химмаша.

В Екатеринбургской епархии рассказали, что в автобусе всего 49 мест, так как мероприятия больше 50 человек проводит запрещено. Там отметили, что в церкви есть традиция усиливать молитвы с помощью крестных ходов, когда вокруг невзгоды и напасти, чтобы поддержать граждан.

Таким способом в епархии надеются защитить Екатеринбург от коронавируса. О здравии прихожане молились утром, а в храмах прошли богослужения в честь Крестопоклонной недели. Людей пришло много, но в епархии отмечают, что людей было много.

Руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова сказала, что все, кто чувствует недомогание, стараются молиться дома. В таком случае разрешается посмотреть трансляцию на телеканале «Союз». Но сегодня все в основном в храмах, так как верующие уверены, что в церкви заразиться невозможно.

Ранее стало известно, что Патриарх Кирилл утвердил тексты молитв за здравие против коронавируса.