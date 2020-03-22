В Нижнем Тагиле проходит пикет против поправок в Конституцию РФ
Сегодня, 18:13ОбществоФото: скриншот видео АН «Между строк»
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Сегодня днем, 22 марта, в Нижнем Тагиле на площади возле Драмтеатра проходит групповой пикет против поправок в Конституцию РФ.
Сюжеты: Нижний Тагил
По периметру площади выстроились около 15 человек с плакатами против внесения поправок в основной закон. По заявлению организаторов, пикетчики будут время от времени сменять друг друга. Акция продлится до семи часов вечера.
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