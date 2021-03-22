Аттракционы, игры и кемпинг. Как будет выглядеть уральский «Диснейленд»

Напомним, планы о строительстве уральского «Диснейленда» появились в 2015 году. Тогда планировалось построить парк DreamWorks. Возвести его хотели до 2016 года, но потом сроки сдвинулись до 2018. После этого проектные работы перенесли на 2019 год, а само строительство — на 2020 год.