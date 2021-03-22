До 6 лет тюрьмы грозит за взятки бывшим полицейским из Екатеринбурга

Бывшие сотрудники полиции из столицы Урала, мужчина и женщина, обвиняются в мошенничестве по предварительному сговору, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, 19 февраля 2020 года стажер дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по Екатеринбургу вместе со старшим оперативным дежурным, выполняли свои должностные обязанности. В этот день иностранец, который был задержан за нелегальное проживание в России, предложил обвиняемому за деньги заменить ему наказание с выдворения за пределы страны на административный штраф.
Бывший полицейский согласился, хотя таких полномочий не имел. Затем он сообщил о своих намерениях обвиняемой, предложил ей совершить преступление вместе, и женщина согласилась. Екатеринбуржец потребовал от задержанного 15 тысяч рублей за услугу. Иностранец перевел деньги на счет знакомого обвиняемого, пять тысяч из них полицейский передал своей коллеге. Обещание задержанному они не выполнили, суд принял решение о выдворении правонарушителя за пределы РФ.
Также полицейские потребовали за замену наказания 10 тысяч рублей еще у одной административно-задержанной. Ее знакомый привез и передал обвиняемому три тысячи рублей.
Теперь бывшим стражам закона грозит до шести лишения свободы.
Напомним, в Екатеринбурге в отношении двух лейтенантов возбуждено уголовное дело за взятку в 430 тысяч рублей. Они угрожали мужчине фальсификацией уголовного дела за хранение запрещенных веществ.