До 6 лет тюрьмы грозит за взятки бывшим полицейским из Екатеринбурга

Бывший полицейский согласился, хотя таких полномочий не имел. Затем он сообщил о своих намерениях обвиняемой, предложил ей совершить преступление вместе, и женщина согласилась. Екатеринбуржец потребовал от задержанного 15 тысяч рублей за услугу. Иностранец перевел деньги на счет знакомого обвиняемого, пять тысяч из них полицейский передал своей коллеге. Обещание задержанному они не выполнили, суд принял решение о выдворении правонарушителя за пределы РФ.