На один час без подсветки останутся здания в центре Нижнкго Тагила 27 марта

Организаторы предлагают выключить бытовые электроприборы и свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это время на самых известных зданиях, памятниках мира выключится подсветка. В Нижнем Тагиле акция пройдет с 20.30 до 21.30 часов по местному времени, обесточиваться будут ряд объектов в центре городе.