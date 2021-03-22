На один час без подсветки останутся здания в центре Нижнкго Тагила 27 марта

На один час без подсветки останутся здания в центре Нижнкго Тагила 27 марта

Сегодня, 20:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К массовой экологической акции «Час Земли» присоединится Нижний Тагил 27 марта 2021 года.

Мероприятие символизирует ограниченность ресурсов и привлекает внимание к проблемам экологии, разумном потреблении воды, газа, тепла, электроэнергии. Ежегодный флешмоб проводится в последнюю субботу марта.

Организаторы предлагают выключить бытовые электроприборы и свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это время на самых известных зданиях, памятниках мира выключится подсветка. В Нижнем Тагиле акция пройдет с 20.30 до 21.30 часов по местному времени, обесточиваться будут ряд объектов в центре городе.

Так, подсветка выключится на здании драматического театра, на двух жилых домах сталинской постройки, находящихся на проспектах Строителей и Ленина. Погаснут также декоративная подсветка площади у памятника Е.А. и М.Е. Черепановым и освещение деревьев в Театральном сквере.

Монтажные работы по настройке систем освещения объектов уже произведены, отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Установлены таймеры отключения на пультах управления. Не будет отключаться освещение, влияющее на безопасность местных жителей, пешеходов и транспортных средств.

Акция носит символический характер. Поддержать инициативу и присоединиться к мероприятию может каждый тагильчанин.

Впервые мероприятие организовано в Австралии в 2007 году Всемирным фондом дикой природы. Мировую поддержку акция получила уже на следующий год. А в 2009 году ее участниками стало более миллиарда жителей планеты. В России данная акция проводится с 2009 года.

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