На один час без подсветки останутся здания в центре Нижнкго Тагила 27 марта

Мероприятие символизирует ограниченность ресурсов и привлекает внимание к проблемам экологии, разумном потреблении воды, газа, тепла, электроэнергии. Ежегодный флешмоб проводится в последнюю субботу марта.
Организаторы предлагают выключить бытовые электроприборы и свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это время на самых известных зданиях, памятниках мира выключится подсветка. В Нижнем Тагиле акция пройдет с 20.30 до 21.30 часов по местному времени, обесточиваться будут ряд объектов в центре городе.
Так, подсветка выключится на здании драматического театра, на двух жилых домах сталинской постройки, находящихся на проспектах Строителей и Ленина. Погаснут также декоративная подсветка площади у памятника Е.А. и М.Е. Черепановым и освещение деревьев в Театральном сквере.
Монтажные работы по настройке систем освещения объектов уже произведены, отметил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Установлены таймеры отключения на пультах управления. Не будет отключаться освещение, влияющее на безопасность местных жителей, пешеходов и транспортных средств.
Акция носит символический характер. Поддержать инициативу и присоединиться к мероприятию может каждый тагильчанин.
Впервые мероприятие организовано в Австралии в 2007 году Всемирным фондом дикой природы. Мировую поддержку акция получила уже на следующий год. А в 2009 году ее участниками стало более миллиарда жителей планеты. В России данная акция проводится с 2009 года.