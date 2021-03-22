Невидимые борцы за чистоту. Кто и как в Нижнем Тагиле решает «мусорные» проблемы?

Место встречи с Анной Поповой и первая точка маршрута — двор дома № 5 на улице Днепровская в поселке Северном. Здесь многие месяцы сохраняется одна и та же проблема: аккуратно припаркованные напротив контейнерной площадки автомобили загораживают проезд, и мусоровоз просто не может добраться до контейнеров. За день мусоровоз может подъезжать по нескольку раз, но при этом нет гарантии, что хоть какая-то из этих поездок будет продуктивной и отходы уедут на полигон. Рядом с площадкой установлена специальная табличка с просьбой не парковаться именно здесь, и эта единственная доступная региональному оператору и управляющей компании мера воздействия на Днепровской, 5 не работает.