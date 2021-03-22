Невидимые борцы за чистоту. Кто и как в Нижнем Тагиле решает «мусорные» проблемы?

Знакомьтесь — сотрудники отдела по контролю качества регоператора «Рифей». Шесть работников отдела ежедневно решают и стандартные и экстравагантные проблемы вывоза ТКО, следят за устранением и профилактикой нарушений. Весь штат отдела — хрупкие скромные красавицы, и с одной из них журналист TagilCity.ru прошел по стандартному маршруту рабочего дня отдела контроля качества. Мы пройдем по трем адресам и выясним, почему мусор вывозят не вовремя.
Место встречи с Анной Поповой и первая точка маршрута — двор дома № 5 на улице Днепровская в поселке Северном. Здесь многие месяцы сохраняется одна и та же проблема: аккуратно припаркованные напротив контейнерной площадки автомобили загораживают проезд, и мусоровоз просто не может добраться до контейнеров. За день мусоровоз может подъезжать по нескольку раз, но при этом нет гарантии, что хоть какая-то из этих поездок будет продуктивной и отходы уедут на полигон. Рядом с площадкой установлена специальная табличка с просьбой не парковаться именно здесь, и эта единственная доступная региональному оператору и управляющей компании мера воздействия на Днепровской, 5 не работает.
Если водитель не может проехать к площадке, он сообщает об этом оператору. Оператор передает информацию в наш отдел, а мы — в Единую диспетчерскую службу и в ГИБДД. Они, в свою очередь, находят владельцев автомобилей и сообщают им, что нужно освободить подъезд к площадке,рассказывает Анна Попова.
На этом работа Отдела по контролю качества не заканчивается. В том, что проблема устранена, сотрудникам нужно убедиться лично. Они выезжают на место, проводят фотофиксацию и сообщают оператору о возможности выгрузки мусора.
Такая проблемная площадка по городу не одна. За месяц в отдел по контролю качества поступают около 90 подобных заявок. Например, в первой половине марта было уже 65 подобных сообщений в отдел.
Мы пишем письма в управляющие компании с просьбой провести с жителями какую-либо разъяснительную работу. Но, к сожалению, это работает не всегда, и проблема повторяется вновь,пояснила Анна Попова.
Сегодня мы убедились, что на Днепровской, 5 чисто и прибрано, двигаемся дальше. Следующая точка — двор на Вагонке, по пути Анна рассказывает о буднях сотрудников отдела. Кроме оперативной есть обычная текучки, и это инвентаризации контейнерных площадок.
Мы инвентаризуем контейнерные площадки с геоданными по всему АПО-1, это 23 городских округа. У нас есть специальная программа, мы добавляем в нее фотографии и актуализируем информацию о качестве и количестве контейнеров на контейнерной площадке,делится нюансами своей работы Анна.
В этот же реестр вносят площадки, которые принадлежат юридическим лицам. Например, компания установила на своей территории контейнеры, информацию передала регоператору. Сотрудники отдела должны выехать на место, сделать фотофиксацию и составить акт о количестве и виде этих контейнеров.
Рассказывая о работе, Анна делится историями из жизни отдела.
История о замерзшем масле. Небольшая компания по производству сливочного масла в Нижнем Тагиле заключила договор с оператором на вывоз ТКО. Для этого компании предоставлялся большой бункер, который менялся по мере заполняемости. Однако изготовитель масла почему-то решил, что туда можно слить и жидкие отходы производства. Приехавший на полигон мусоровоз, которой забрал полный бункер, просто не смог опорожнить его, так как вся жидкость смешалась с твердыми отходами и замерзла на морозе. Водителю пришлось разбивать застывший мусор вручную, а отдел по контролю качества в свою очередь обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителя масла. В результате ведомство выписало компании административный штраф.
Наша вторая остановка на улице Ильича, 15. Особенность этой контейнерной площадки — удобное расположение. Сюда складируют ТКО несколько десятков близлежащих магазинов. Все делается на законных основаниях — если у юридического лица нет возможности организовать собственный контейнер для ТКО, он может пользоваться близлежащей контейнерной площадкой, заключив при этом договор с управляющей компанией.
До лета 2020 года здесь стояли металлические контейнеры объемом 0,75 кубометра, но они заполнялись очень быстро, мусоровоз курсировал в этот адрес по два-три раза в день. В итоге на площадке установили пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра и площадка перестала быть проблемной. Это решение приняли по итогам работы отдела, и в результате площадка выглядит аккуратной, с городского трафика автотранспорта сняли дополнительную нагрузку,рассказала Анна Попова.
Третий пункт маршрута — село Покровское. Сугробы и снежные заносы препятствовали проезду спецтехники, в Покровском буквально за день до нашего объезда один из мусоровозов провалился передним колесом под снег. Такие ситуации, скорее, редкость. Чаще мусоровоз просто не может подъехать к площадке.
В таких случаях мы пишем письмо в администрацию и просим незамедлительно расчистить дороги. Потом выезжаем на место, фиксируем безопасность и возможность, что проблема решена, и сообщаем оператору о возможности подъезда к контейнерным площадкам,рассказывает Анна.
За февраль в отдел по контролю качества по АПО-1 поступило 149 заявок о нерасчищенных дорогах, за зиму их количество достигает 500-600. Каждый сугроб на пути к контейнерам задерживает вывоз ТКО на несколько часов. Вместе с Анной мы объехали три контейнерных площадки в Покровском и убедились — все они доступны для мусоровозов. Сегодня в селе работает дорожная техника, и подъезды к площадкам полностью расчищены. Значит, все ТКО вывезут вовремя.
История о ключах от школы. На территории школы в Покровском есть своя контейнерная площадка. Пользуются ей все желающие, но в выходные и праздничные дни территорию школы закрывали на замок, и мусоровоза не выгружал отходы. Отдел по контролю качества обратился в местную администрацию — специалисты предложили перенести площадку за пределы школы. Но площадку в итоге оставили на месте, а водителям мусоровозов выдали ключи от ворот школы, и теперь ТКО вывозят без выходных и праздничных дней.
Итоги сегодняшнего дня радуют — контрольные площадки сегодня чистые, подъезды к ним легкодоступны. В день девушки обрабатывают две-три проблемные заявки, а в год — более тысячи, а результат их невидимой работы мы не заметим. Работу коммунальщиков или ругают, или не замечают, и главная задача Анны и всей команды отдела по контролю качества — сделать работу регионального оператора незаметной.
В России День работников ЖКХ отмечается в третье воскресенье марта. В 2021 году он выпадает на 21 марта. Мы поздравляем тех, кто каждый день приходит на работу и делает так, чтобы быт нас беспокоил как можно меньше, города были чистыми и удобными. Как говорил герой старого фильма «Тот самый Мюнхгаузен», почтенный бургомистр, «что-то героическое в этом есть».