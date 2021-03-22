Площадками для «Диктанта Победы» станут малые города России

Партия «Единая Россия» организует международную патриотическую акцию «Диктант Победы». В 2021 году она пройдет 29 апреля. В этом году точки для проведения мероприятия оборудуют в каждом российском регионе и за границей.

В целом планируют открыть примерно 12 000 площадок. Сам «Диктант Победы» будет проходить на базе заведений Министерства обороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на предприятиях городов трудовой доблести, на объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, Российских железных дорог, Росгидромета, а также на кораблях и атомных электростанциях. Об этом информирует nashgorod.ru. Отдельные вопросы посвятят началу ВОВ и юбилеям полководцев СССР. Как и раньше, в акции можно участвовать очно и удаленно на интернет-ресурсе диктантпобеды.рф. Глава общественного совета проекта «Единой России» «Историческая память», глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин подчеркнул, что впервые в истории площадки мероприятия оборудуют не только в мегаполисах, но и в маленьких населенных пунктах. Помощь Россотрудничества позволит сделать задания диктанта доступными и для граждан РФ, находящихся за рубежом, и для иностранцев. Любой желающий сможет участвовать в «Диктанте Победы» в формате онлайн. Как и в прошлые годы, вопросы для диктанта составляют сотрудники исторического и военно-исторического обществ и Российского гуманитарного государственного университета. Задание состоит из 25 вопросов. Пять вопросов посвятят региональным темам, а оставшиеся 20 вопросов будут касаться общей военно-исторической тематике. По словам координатора партийного проекта «Историческая память», заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, часть вопросов затронет трагические события первого года Великой Отечественной войны, а также первые успехи и неудачи Советского Союза. Другие вопросы посвятят великим полководцам, чьи юбилеи празднуют в текущем году. К примеру, 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому. Кроме участия в «Диктанте Победы», каждый сможет поучаствовать в его организации. В ряды активистов может влиться любой совершеннолетний россиянин. Добровольцам надо предварительно зарегистрироваться на интернет-ресурсе волонтерыпобеды.рф. В минувшем году в проведении мероприятия помогали более 25 000 активистов. На сайте «Единой России» сообщается, что в текущем году «Диктант Победы» проведут уже в третий раз. В минувшем году в акции участвовали свыше одного миллиона граждан Российской Федерации и 75 иностранных государств. «Средний Урал участвует в тесте по истории Великой Отечественной войны уже третий год подряд. В этом году число участников увеличится благодаря сотрудничеству с учреждениями культуры, что сделает „Диктант Победы“ более доступным для граждан. В прошлом году мы столкнулись с определенными вызовами в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и вынуждены были ввести ряд ограничений для участия. При этом число желающих написать диктант было очень велико. Это говорит о том, что нашим соотечественникам нужны подобные акции. И в этом году мы сделаем всё, чтобы каждый желающий, независимо от возраста или места жительства, смог стать частью большой истории под названием „Победа“. Ожидается, что в 2021 году по Свердловской области развернется более 600 площадок проведения диктанта — в каждом населенном пункте, где проживает более 2000 человек», — рассказал координатор партпроекта «Диктант Победы» в Свердловской области Сергей Никонов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter