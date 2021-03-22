Пристав из Екатеринбурга притворилась пассажиркой такси для поимки алиментщика

Долг по алиментам 39-летнего екатеринбуржца составил до трех миллионов рублей. Мужчина не оказывал материальной помощи десятилетней и пятилетней дочерям и не принимал участие в их воспитании. В связи с этим два раза привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.
Мужчина привлекался к аресту на десять суток и был предупрежден об уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает УФССП по Свердловской области.
Однако мужчина стал скрываться от выплат, которые требуют бывшие жены и проигнорировал предупреждения судебных приставов.
Далее стало известно, что должник неофициально трудоустроен в службе такси. Тогда сотрудница службы приставов заказала поездку, представившись пассажиркой. Когда мужчина подъехал к обусловленному месту, там его уже ждали судебные приставы, которые доставили его в отделение. Екатеринбуржца привлекут к ответственности и вынесут наказание в виде года исправительных работ, либо лишение свободы на срок, который установит суд.
Напомним, в отношении 1160 жителей Свердловской области возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов.