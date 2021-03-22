Проект уральского Диснейленда в Екатеринбурге кардинально изменился

Проект уральского Диснейленда в Екатеринбурге кардинально изменился

Сегодня, 14:26ОбществоФото: E1.RU
Проект уральского диснейленда, который планируется построить в Екатеринбурге на Полевском тракте был кардинально изменен.

Новая рекреационная зона должна быть создана на площадке в 94 гектара. Об этом стало известно в ходе общественных слушаний, пишет E1.

Проект планируется реализовать в течение 18 лет. Когда новый парк будет полностью завершен, предполагается, что его будут посещать около трех миллионов человек в год.

Предварительный проект парка был представлен еще в 2016 году. Однако нынешняя версия отличается.

Планируется, что самыми первыми появятся аттракционы и павильоны с интерактивными и виртуальными играми. Также будут возведены административные, бытовые комплексы и торгово-развлекательные объекты. Кроме того, обустроят участок вдоль Полевского тракта и парковку.

В Центральном секторе (третья очередь) будет располагаться еще больше развлечений. Движение будет организовано и по дороге от Шабровского и по Полевскому тракту.

В последнюю очередь в парке появится гостиничный комплекс на 900 мест и кемпинг на 600 мест.

Предположительно, трафик по Полевскому тракту вырастет, а потому он будет расширен до шести полос. Также будет расширена и дорога от поселка Шабровского до четырех полос.

Напомним, планы о строительстве уральского Диснейленда появились еще в 2015 году. Тогда планировалось построить парк DreamWorks. Возвести его хотели до 2016 года, но потом сроки сдвинулись до 2018. После этого проектные работы перенесли на 2019 год, а само строительство — на 2020 год.

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