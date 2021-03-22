Пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана попросили уральские строители

В первом письме строители просили внести изменения в распоряжение правительства РФ № 635, которое ограничивает въезд иностранцев в Россию из-за пандемии коронавируса, сообщили в СРО «Уральское объединение строителей». Также строители просили увеличить список стран ближнего зарубежья, откуда можно на стройки привлекать мигрантов.
Просьбы была удовлетворена частично. В ответном сообщении было сказано, что теперь ограничения не распространяются на Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.
В новом письме строители попросили включить в этот список Узбекистан и Таджикистан в перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в Россию.
Также в письме отражен еще один нюанс. Существующий алгоритм позволяет привлекать на работу даже граждан из закрытых стран. В объединении отметили, что он подходит только для крупных участников рынка. То есть, это могут быть компании со штатом более 250 человек и доходом от двух миллиардов рублей.
Там добавили, что подрядные организации чаще всего относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому существующий алгоритм не позволяет им привлечь рабочих для строительства.