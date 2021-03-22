Пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана попросили уральские строители

Пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана попросили уральские строители

Сегодня, 15:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
О дефиците мигрантов на стройках заявили уральские строители во втором официальном письме вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Они попросили вновь пустить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в страну, потому что подрядчики работают в основном с рабочими данных стран.

В первом письме строители просили внести изменения в распоряжение правительства РФ № 635, которое ограничивает въезд иностранцев в Россию из-за пандемии коронавируса, сообщили в СРО «Уральское объединение строителей». Также строители просили увеличить список стран ближнего зарубежья, откуда можно на стройки привлекать мигрантов.

Просьбы была удовлетворена частично. В ответном сообщении было сказано, что теперь ограничения не распространяются на Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.

В новом письме строители попросили включить в этот список Узбекистан и Таджикистан в перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в Россию.

Также в письме отражен еще один нюанс. Существующий алгоритм позволяет привлекать на работу даже граждан из закрытых стран. В объединении отметили, что он подходит только для крупных участников рынка. То есть, это могут быть компании со штатом более 250 человек и доходом от двух миллиардов рублей.

Там добавили, что подрядные организации чаще всего относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому существующий алгоритм не позволяет им привлечь рабочих для строительства.

строительствоСвердловская областьобращениеУрал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы