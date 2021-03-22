Родители смогут записать в школу первоклассников из Екатеринбурга в тестовом режиме

Родители смогут записать в школу первоклассников из Екатеринбурга в тестовом режиме

Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Для родителей в Екатеринбурге 23 марта 2021 года будет проведена тестовая запись детей в первые классы.

Заявление на поступление ребёнка в школу в тестовом режиме откроется на портале госуслуг с 18 до 22 часов по местному времени.

Для того, чтобы подать заявление на сайте, необходимо установить в личном кабинете геолокацию «Свердловская область/Екатеринбург», в разделе «Категории услуг» выбрать поочередно следующие разделы: «Образование», «Запись в образовательное учреждение», «Запись в школу» и выбрать на выбор один из типов заявления, они разделены по районам Екатеринбурга.

Зарегистрированные 23 марта на портале госуслуг заявления будут аннулированы, а созданные черновики будут удалены перед началом приёма заявлений». Ошибки, которые выявили родители во время тестирования, они смогут направить до 25 марта на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru, отметили в департаменте образования городской администрации города.

Напомним, прием заявлений в первые классы по новым правилам начнется в Нижнем Тагиле 1 апреля.

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Екатеринбург
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