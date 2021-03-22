Родители смогут записать в школу первоклассников из Екатеринбурга в тестовом режиме

Для того, чтобы подать заявление на сайте, необходимо установить в личном кабинете геолокацию «Свердловская область/Екатеринбург», в разделе «Категории услуг» выбрать поочередно следующие разделы: «Образование», «Запись в образовательное учреждение», «Запись в школу» и выбрать на выбор один из типов заявления, они разделены по районам Екатеринбурга.