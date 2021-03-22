Шандалович: необходимо расширить льготы пенсионеров Карелии

Шандалович: необходимо расширить льготы пенсионеров Карелии

Сегодня, 21:15ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Депутаты ЗС Карелии обратились к зампреду Правительства РФ Татьяне Голиковой и министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с просьбой расширить льготы пенсионеров Карелии.

Обращение предполагает дополнение к правилам компенсации трат на оплату проезда по России пенсионерам, которые проживают на Крайнем Севере и используют для поездок личный транспорт. Компенсацию можно получить для оплаты транспортных расходов один раз в два года, пишет karelinform.ru.

В данный список в настоящее время включена компенсация расходов на воздушные, морские, ж/д и автобусные перевозки. Пенсионеры-северяне часто обращались с просьбой добавить в него личный автотранспорт.

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович отметил, что ЗС добивается расширения льгот последовательно. Он добавил, что, по мнению многих, поездка на автотранспорте дешевле и удобнее, поэтому депутаты направили соответствующую инициативу в федцентр.

По словам Шандаловича, если предложение одобрят, то льгота будет доступна для жителей не только Карелии, но и других северных территорий.

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