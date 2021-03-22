Школьные уроки в подаче актеров покажут в проекте «Театр на удаленке» в Нижнем Тагиле

Школьные уроки в подаче актеров покажут в проекте «Театр на удаленке» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:27ОбществоОльга ДайбоваФото: pixabay.com
Творческую судьбу Федора Достоевского на слэнге подростков узнают школьники благодаря образовательному проекту Нового Молодежного театра «Театр на удаленке». Сдача первого театрализованного урока состоится 23 марта.

Проект Нового Молодежного театра «Театр на удаленке» заключается в показе серии уроков и лекций для образовательных учреждений. В подготовке задействовано несколько режиссеров, привлечена практически вся труппа, сообщили TagilCity.ru. Театр представит предметы школьной программы на свой лад.

Будет жанр стэндап, сторителлинг, где-то будет разыграна целая история, то есть это не один учитель стоит у доски, а три-четыре персонажа разыгрывают историю, интерактивно общаясь с учениками, рассказал заместитель директора Нового Молодежного театра Николай Рузанов.

Театральные деятели подготовили для учащихся урок по физике — про Николу Тесла, по химии — про газ Гелий, по истории — про путешествия Христофора Колумба, уроки по литературе. Заведующая литературной частью Елена Дрокова сказала TagilCity.ru, что школьникам должно быть интересно, ведь им расскажут о классиках, мастодонтах на их же языке. Сценарии к урокам написала молодой драматург Маша Конторович.

У нее очень легкий язык, она обаятельная, и она в общем-то скорее на уровне подростков, где-то у нее проскальзывает слэнг подростковый, рассказывает о Достоевском, о Тесле, о Бунине их судьбу, о том, какие события повлияли на их произведения, сообщила Елена Дрокова.

Новый Молодежный театр запускает образовательный проект при поддержке фонда Потанина. «Театр на удаленке» будет доступен для учителей в форматах, когда школьники приходят в театр, либо выезды актеров с театрализованными уроками в школу. Кроме живых выступлений, для школьников подготовят видеоверсии уроков. С некоторыми образовательными учреждениями у театра уже есть договоренность участия в проекте, но конкретные номера школ редакции пока неизвестны.

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