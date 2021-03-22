Школьные уроки в подаче актеров покажут в проекте «Театр на удаленке» в Нижнем Тагиле

Театральные деятели подготовили для учащихся урок по физике — про Николу Тесла, по химии — про газ Гелий, по истории — про путешествия Христофора Колумба, уроки по литературе. Заведующая литературной частью Елена Дрокова сказала TagilCity.ru, что школьникам должно быть интересно, ведь им расскажут о классиках, мастодонтах на их же языке. Сценарии к урокам написала молодой драматург Маша Конторович.