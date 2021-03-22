Школьные уроки в подаче актеров покажут в проекте «Театр на удаленке» в Нижнем Тагиле

Проект Нового Молодежного театра «Театр на удаленке» заключается в показе серии уроков и лекций для образовательных учреждений. В подготовке задействовано несколько режиссеров, привлечена практически вся труппа, сообщили TagilCity.ru. Театр представит предметы школьной программы на свой лад.
Будет жанр стэндап, сторителлинг, где-то будет разыграна целая история, то есть это не один учитель стоит у доски, а три-четыре персонажа разыгрывают историю, интерактивно общаясь с учениками, рассказал заместитель директора Нового Молодежного театра Николай Рузанов.
Театральные деятели подготовили для учащихся урок по физике — про Николу Тесла, по химии — про газ Гелий, по истории — про путешествия Христофора Колумба, уроки по литературе. Заведующая литературной частью Елена Дрокова сказала TagilCity.ru, что школьникам должно быть интересно, ведь им расскажут о классиках, мастодонтах на их же языке. Сценарии к урокам написала молодой драматург Маша Конторович.
У нее очень легкий язык, она обаятельная, и она в общем-то скорее на уровне подростков, где-то у нее проскальзывает слэнг подростковый, рассказывает о Достоевском, о Тесле, о Бунине их судьбу, о том, какие события повлияли на их произведения, сообщила Елена Дрокова.
Новый Молодежный театр запускает образовательный проект при поддержке фонда Потанина. «Театр на удаленке» будет доступен для учителей в форматах, когда школьники приходят в театр, либо выезды актеров с театрализованными уроками в школу. Кроме живых выступлений, для школьников подготовят видеоверсии уроков. С некоторыми образовательными учреждениями у театра уже есть договоренность участия в проекте, но конкретные номера школ редакции пока неизвестны.