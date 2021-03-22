Штраф 11,8 млн получила «Среднеуральская птицефабрика» за вред экологии

Штраф 11,8 млн получила «Среднеуральская птицефабрика» за вред экологии

Сегодня, 16:46ОбществоФото: pixabay.com
Свыше 11,8 миллионов рублей прокуратура взыскала с ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде.

Свердловской межрайонной природоохраннойая прокуратурой проведена проверка соблюдения экологического законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская».

В результате контрольных мероприятий установлено, что фабрика длительный срок размещала производственные отходы на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Обследование участка показало превышение загрязнение почвы веществами, характерных для работы птицефабрики, что является нарушением закона.

На площади загрязнения, которая составила свыше 8 тысяч квадратных метров, обнаружены опасные химические соединения. Превышение хлорид-иона составило в 2,6 раз больше допустимых норм, наличие серы и фосфора увеличено в 1,4 раза, калия и магния в 1,3 раза.

Противоправные действия птицефабрики носили длительный характер, в результате чего нанесен вред земельному участку, он оценен в 11,8 миллионов рублей.

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» прокуратурой Верхнепышминского городского суда направлено исковое заявление с требованием признать неправомерной деятельность фабрики и запретить действия сброса сточных вод на земельный участок специального назначения. Также была заявлена сумма возмещения в размере свыше 11,8 миллионов рублей в пользу муниципального образования «городской округ Среднеуральск».

Исковые требования удовлетворены, решение суда не вступило в силу. Устранение нарушений контролируется прокуратурой.

Напомним, «Водоканал» получил штраф в размере 600 тысяч рублей за нарушения по сбросу сточных вод в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

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