Свердловский Диснейленд и попавшийся лже-минёр. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле вычислили звонившего с сообщением о «бомбе» в Демидовском колледже. Из-за «шутки» из здания эвакуировали три сотни учащихся и 15 человек из персонала учебного заведения. Подозреваемым оказался студент колледжа. После пар он стоял на улице с однокурсниками и у них возник вопрос, сможет ли молодой человек позвонить и сообщить о «минировании». Тогда студент со своего личного телефона набрал номер вахты и рассказал о заложенном «взрывном устройстве». В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.