Зарубил инвалида топором и ограбил пенсионера: свердловчанин получил 10,5 лет тюрьмы

Было доказано, что 24 сентября 2020 года около 23.30 обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения поселке Арти. В ходе ссоры с мужчиной, 1977 года рождения, который являлся инвалидом с детства и тоже был пьян, он избил его. Затем осужденный поставил на пол металлическое ведро, положил на него голову потерпевшего, взял в руки топор и нанес оружием несколько ударов по голове инвалида.