Жители аварийных домов Нижнего Тагила до переселения могут получить временное жилье

В администрации Нижнего Тагила по запросу TagilCity.ru прокомментировали, что дом по адресу Боровая, 37 признан аварийным по причине неудовлетворительного состояния несущих конструкций. Почему нельзя ускорить снос аварийного дома и переселить жильцов, объяснили TagilCity.ru.

Собственниками дома на Боровой, 37 не было принято решение о выборе управляющей организации для исполнения необходимых мероприятий по содержанию общего имущества дома, как ответили TagilCity.ru. Жители многоквартирных домов, находящихся без выбранного способа управления, не оплачивают услуги по содержанию и текущему ремонту дома, так как данные услуги может предъявлять к оплате управляющая организация, таким образом, в многоквартирном доме не выполнялись необходимые работы по надлежащему содержанию общего имущества, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Согласно проведенному конкурсу по выбору управляющей организации, с 1 января 2021 года дом находится под управлением ООО «УралКом». Дом по улице Боровая был признан аварийным и подлежащим сносу постановлением администрации 23 октября 2018 года. В настоящее время в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годах» переселяют граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 1 января 2012 по 1 января 2017. Аварийный жилой дом по адресу: город Нижний Тагил, улица Боровая, 37 не включен в региональную адресную программу, так как признан аварийным и подлежащим сносу после 1 января 2017, пояснили в пресс-службе администрации. Как игра на выживание: на глазах у жильцов дом разваливается на части в Нижнем Тагиле В случае изменений условий региональной адресной программы жителей аварийного дома пригласят в администрацию для переселения в соответствии с требованиями действующего законодательства. До момента расселения аварийного дома администрация может предложить гражданам жилые помещения для временного проживания в маневренном жилищном фонде, сообщили TagilCity.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter