Мистическая драма про пришельца будет снята в Свердловской области

Мистическая драма про пришельца будет снята в Свердловской области
Мистическая драма про пришельца будет снята в Свердловской области
Сегодня, 16:10ОбществоФото: pixabay.com
В фильме екатеринбургской компании, съемки которого стартуют в апреле, будут задействованы известные российские артисты.

Кинокомпания Red Pepper Film объявила о том, что в начале апреля в Свердловской области стартуют съемки картины под названием «Пришелец». По словам исполнительного продюсера ленты Яны Шмайловой, жанр фильма определяется как «мистическая драма».

Локации не раскрываются, однако известно, что съемки пройдут в уральской глубинке, пишет 66.ru. В частности, упоминается река Чусовая.

Завершить работу над картиной планируют в ноябре–декабре текущего года.

Отмечается, что в картине будут задействованы известные актеры. Они хорошо знакомы российскому зрителю.

Режиссер фильма Иван Соснин рассказал, что главный герой картины «Пришелец» — мужчина, который отличается от других жителей деревни. Но при этом его место именно здесь.

Соснин добавил, что доля мистики в картине присутствует. Однако зритель решит сам, что он увидел: драму или фантастику.

Сейчас Red Pepper Film ищет массовку. Идеальный кандидат в возрасте от 40 до 60 лет. Также команде нужны волонтеры.

Сюжеты:
Екатеринбург
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