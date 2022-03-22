Мистическая драма про пришельца будет снята в Свердловской области

Кинокомпания Red Pepper Film объявила о том, что в начале апреля в Свердловской области стартуют съемки картины под названием «Пришелец». По словам исполнительного продюсера ленты Яны Шмайловой, жанр фильма определяется как «мистическая драма».
Локации не раскрываются, однако известно, что съемки пройдут в уральской глубинке, пишет 66.ru. В частности, упоминается река Чусовая.
Завершить работу над картиной планируют в ноябре–декабре текущего года.
Отмечается, что в картине будут задействованы известные актеры. Они хорошо знакомы российскому зрителю.
Режиссер фильма Иван Соснин рассказал, что главный герой картины «Пришелец» — мужчина, который отличается от других жителей деревни. Но при этом его место именно здесь.
Соснин добавил, что доля мистики в картине присутствует. Однако зритель решит сам, что он увидел: драму или фантастику.
Сейчас Red Pepper Film ищет массовку. Идеальный кандидат в возрасте от 40 до 60 лет. Также команде нужны волонтеры.