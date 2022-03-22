Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле

Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле
Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:32ОбществоФото: 1MI

650 подростков планируется трудоустроить на лето в Нижнем Тагиле

Стало известно, кем можно будет трудоустроиться подросткам от 14 до 18 лет на летний период в Нижнем Тагиле.

Несовершеннолетним разрешается выполнять следующие виды работ:

  • Уборка территорий, помещений;
  • Подсобные работы в различных производствах;
  • Реставрация библиотечного фонда;
  • Благоустройство территории парков и скверов;
  • Посадка деревьев, кустарников, цветов;
  • Переработка и сортировка овощей и фруктов;
  • Организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий;
  • Доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции;
  • Обработка архивных документов;
  • Косметический ремонт помещений;

Также допускается их работа по таким профессиям как:

  • Рабочий по благоустройству населенных пунктов;
  • Разнорабочий;
  • Санитар;
  • Лаборант;
  • Агент рекламный;
  • Помощник воспитателя;
  • Библиотекарь;
  • Курьер;
  • Вожатый (помощник);
  • Мойщик посуды;
  • Секретарь-машинистка,
  • Промоутер.

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. В документе отмечается, что к работам, касающимся благоустройство города. могут быть допущены только подростки, прошедшие полный комплекс прививок от клещевого энцефалита.

На данный момент осуществляется подготовка к летней кампании. В частности управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила должно до 25 апреля 2022 года укомплектовать трудовые отряды, определить совместно с администрациями районов объекты и объемы работ.

Также совместно с центром занятости должно быть проведено информирование подростков о возможностях платформы «Работа в России».

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подросткиработаНижний Тагил
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