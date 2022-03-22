Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле

650 подростков планируется трудоустроить на лето в Нижнем Тагиле

Стало известно, кем можно будет трудоустроиться подросткам от 14 до 18 лет на летний период в Нижнем Тагиле.

Несовершеннолетним разрешается выполнять следующие виды работ: Уборка территорий, помещений;

Подсобные работы в различных производствах;

Реставрация библиотечного фонда;

Благоустройство территории парков и скверов;

Посадка деревьев, кустарников, цветов;

Переработка и сортировка овощей и фруктов;

Организация культурно-досуговых, спортивных мероприятий;

Доставка печатных изданий и почтовой корреспонденции;

Обработка архивных документов;

Косметический ремонт помещений; Также допускается их работа по таким профессиям как: Рабочий по благоустройству населенных пунктов;

Разнорабочий;

Санитар;

Лаборант;

Агент рекламный;

Помощник воспитателя;

Библиотекарь;

Курьер;

Вожатый (помощник);

Мойщик посуды;

Секретарь-машинистка,

Промоутер. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. В документе отмечается, что к работам, касающимся благоустройство города. могут быть допущены только подростки, прошедшие полный комплекс прививок от клещевого энцефалита. На данный момент осуществляется подготовка к летней кампании. В частности управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила должно до 25 апреля 2022 года укомплектовать трудовые отряды, определить совместно с администрациями районов объекты и объемы работ. Также совместно с центром занятости должно быть проведено информирование подростков о возможностях платформы «Работа в России».

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