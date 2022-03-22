Названы работы и профессии для подростков для трудоустройства на лето в Нижнем Тагиле

Несовершеннолетним разрешается выполнять следующие виды работ:
Также допускается их работа по таким профессиям как:
Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. В документе отмечается, что к работам, касающимся благоустройство города. могут быть допущены только подростки, прошедшие полный комплекс прививок от клещевого энцефалита.
На данный момент осуществляется подготовка к летней кампании. В частности управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила должно до 25 апреля 2022 года укомплектовать трудовые отряды, определить совместно с администрациями районов объекты и объемы работ.
Также совместно с центром занятости должно быть проведено информирование подростков о возможностях платформы «Работа в России».