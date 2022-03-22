О махинациях почти на 3 миллиона рублей сообщают владельцы гаражей в Нижнем Тагиле

Владельцы гаражей в кооперативе «Зенит» в Нижнем Тагиле обвинили собственника и председателя в махинациях почти на 3 миллиона рублей.

Владельцы боксов утверждают, что с них собирают средства на монтаж противопожарной системы, но при этом сметы или проекта не показывают. Не проводилось и общее собрание, говорят собственники, на котором должны были рассматривать будущие расходы. Два гожа назад председатель кооператива Павел Юлаев объявил о сборе средств на пожарную сигнализацию. Каждый из 230 владельцев должен был сдать около 12 тысяч рублей, что в общей сумме составляет 2,8 миллиона рублей. Согласно уставу кооператива, для утверждения расходов нужно провести общее собрание и проголосовать большинством. А размер взносов определяется на основании сметы, рассказал юрист, консультирующий собственников гаражей. Однако один из владельцев гаражей Андрей Бревнов заявляет, что собрание не проводилось, а протокола, решения или сметы он не видел. Он утверждает, что документы правление и председатель показать отказываются, а вместо этого просто оформили и подписали протокол с решением о сборе средств. В результате, по словам Андрея, собственники провели свое собрание и решили обратиться в суд. По словам юриста, собственникам не только не показали документы, но и не дали реквизиты для перечисления, требуя оплачивать взносы наличными. Сам собственник успел сдать тысячу рублей, а потом узнал, что сборы нелегитимны. Он попросил письменно вернуть средства, но получил отказ. Причиной стало то, что все члены кооператива должны исполнять решение, а потому вернуть деньги нельзя, говорится в ответе, подписанном председателем. Другие владельцы гаражей утверждают, что на подпись давали бумагу, но не все согласны с таким решением. Еще один автовладелец рассказал, что было что-то вроде опроса о необходимости паркинга. Представитель, по словам мужчины, закрывала шапку и потому он написал, что против, так как надо было разобраться с документами. Смету, по его словам, так и не показали. Также собственники рассказывают, что неоднократно обращались к руководству гаражей с просьбой предоставить проект и смету. Однако, как им заявил председатель, говорят они, сведения являются коммерческой тайной. Председатель кооператива «Зенит» Павел Юлаев утверждает, что собирать деньги без оснований он не может. Две трети собственников уже сдали средства. А не сдают, по его словам, те, кому личность главы ГСК не нравится, пишет ИА «Все Новости». Предоставить протокол, проект и смету он отказался. Суд уже удовлетворил требования собственников, но потом, рассказали владельцы, снова последовало требование об оплате взносов уже по новому протоколу. При этом с частью собственников Павел Юлаев судится за неуплату 12 тысяч рублей. В ближайшее время собственники планируют устроить собрание и принять собственное решение.

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