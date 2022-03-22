Определен подрядчик для реконструкции дома ИТР на Вагонке в Нижнем Тагиле

Стали известны результаты конкурса на ремонт жилого дома на Вагонке, который местные жители называют «директорским». Здание 1936 года постройки в Нижнем Тагиле будет ремонтировать ЗАО «Стройкомплекс».

По итогам конкурса на реконструкцию одного из объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по улице Ильича, построенных в духе советского конструктивизма» в Нижнем Тагиле, приводить в порядок дома на Ильича, 2 будет ЗАО «Стройкомплекс». По информации пресс-службы муниципалитета, «Дом ИТР» или «директорский дом» стал первым из 11 объектов жилого фонда, отнесенных к ОКН, и был включен в Нижнем Тагиле в программу капремонтов. В горадминистрации к выбору подрядчика подходили с тем условием, что исполнитель контракта должен не только соответствовать основным требованиям при выполнении работ по реконструкции, но и обладать правом такой деятельности в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Процедура подготовки к ремонту и реконструкции зданий с особым статусом более длительная и затратная. Помимо проектно-сметной документации на проведение работ, которая готовится собственниками на условиях софинансирования с муниципалитетом, необходимо провести комплексные научные исследования, получить положительное заключение историко-культурной экспертизы и согласовать документацию в Управлении госохраны объектов культурного наследия региона, рассказал замначальника управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Нижнего Тагила Павел Лопатников. В администрации добавили, что стоимость подобных работ всегда увеличивается во время их выполнения. На ремонт крыши, фасада и подвала было выделено почти 73 млн рублей. Финансирование проекта осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». 72,9 млн выделено на капремонт дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле

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