Почти сотня свердловских семей получит бесплатные продуктовые наборы

Соцпроект «Корзина доброты» был запущен еще в 2015 году фондом продовольствия «Русь» и X5 Group. Для сбора помощи используется технология food drive. Это означает, что любой человек может приобрести продукты в магазине и прямо здесь передать их в помощь нуждающимся. Также для сбора помощи онлайн работает интернет-ресурс корзинадоброты.рф.