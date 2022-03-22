Почти сотня свердловских семей получит бесплатные продуктовые наборы

В Екатеринбурге наборы получат 50 семей, 6 в Михайловске, 17 в Первоуральске, 16 в Кушве и 7 в Нижнем Тагиле. Общий объем продовольственной помощи превысил одну тонну.
Предоставление продовольственной помощи осуществляется в рамках акции «Корзина доброты». Она проводится X5 Group совместно с фондом продовольствия «Русь». На прошлой неделе акция проходила в 488 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в 39 регионах страны, в том числе и на Урале. В общей сложности благотворители пожертвовали 27 тонн продуктов для «Корзин доброты».
Волонтерами сформированы более 4,5 тысяч продовольственных наборов. Их получат более 11 тысяч человек в разных регионах России. Волонтёры Фонда продовольствия «Русь» передадут помощь семьям с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации, пенсионерам и инвалидам. Также в список входят беженцы, находящиеся сейчас в пунктах временного размещения.
Соцпроект «Корзина доброты» был запущен еще в 2015 году фондом продовольствия «Русь» и X5 Group. Для сбора помощи используется технология food drive. Это означает, что любой человек может приобрести продукты в магазине и прямо здесь передать их в помощь нуждающимся. Также для сбора помощи онлайн работает интернет-ресурс корзинадоброты.рф.
В 2021 году акция позволила собрать больше 355 тонн продовольствия и помочь 185 тысячам человек, в том числе семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам. Кроме того, помощь получали и врачи, оказавшиеся на передовой борьбы с пандемией коронавируса.
Благотворителями по итогам прошлого года выступили 140 тысяч человек в более чем 3,7 тысячи магазинах.