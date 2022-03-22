Подрядчик спустя неделю посыпал песком наледь в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

21 марта в редакцию TagilCity.ru вновь обратились жители Выи: в сквере за ДК «Юбилейный» с 13 марта так и не устранили наледь, образовавшуюся после прорыва трубы. Более того, заледеневшие дорожки и тропинки к утру понедельника припорошило снегом.
Обслуживанием данной территории занимается ООО «Комавтотранс» под руководством Алексея Телешенко. Сотрудники фирмы ответили, что заявку на устранение гололеда можно оставить только в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Однако специалиста СЗГХ не оказалось на месте, как и главы администрации Ленинского района, который, по словам секретаря, мог дать соответствующий комментарий.
Решить проблему удалось только при обращении в администрацию Нижнего Тагила. После ответа — «Чтобы избежать случаев травмирования посетителей сквера, проводится подсыпка пешеходных дорожек песком» — подрядная организация впервые после аварии применила противогололедный материал.
Полностью устранить наледь ООО «Комавтотранс» сможет только во время оттепели, пояснили в пресс-службе мэрии:
При затоплении наледь образовалась на площади порядка двух тысяч кв. м, вода проникла в швы между тротуарными плитками. С установлением плюсовых температур наледь начнут убирать механизированным способом. Сейчас приступить к уборке с использованием тяжелой спецтехники невозможно. Это может привести к нарушению благоустройства и целостности тротуарного покрытия.
Чиновники напомнили, что тагильчане могут самостоятельно оставлять заявки по телефону 112 или 8 (3435) 25-78-83 (Единая дежурно-диспетчерская служба города).
Напомним, что фактически работы в скверах и парках города выполняет ООО «Капиталстрой» под руководством Юрия Бронникова. 18 марта редакция TagilCity.ru обращалась к гендиректору компании, однако он, после прочтения сообщения о наледи в сквере, отказался от комментариев.
Ранее уборка сотрудников ООО «Капиталстрой» закончилась сколотой гранитной плиткой, сломанными деревьями и помятым забором в Тагильской лагуне, открытой в 2015 году. СЗГХ обязала подрядчика исправить дефекты.