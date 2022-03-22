Подрядчик спустя неделю посыпал песком наледь в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

Подрядчик спустя неделю посыпал песком наледь в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Подрядчик спустя неделю посыпал песком наледь в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле
Сегодня, 10:39ОбществоФото: TagilCity.ru
ООО «Комавтотранс» устранило последствия коммунальной аварии после обращения редакции TagilCity.ru в СЗГХ, администрацию Ленинского района и мэрию Нижнего Тагила.

21 марта в редакцию TagilCity.ru вновь обратились жители Выи: в сквере за ДК «Юбилейный» с 13 марта так и не устранили наледь, образовавшуюся после прорыва трубы. Более того, заледеневшие дорожки и тропинки к утру понедельника припорошило снегом.

Обслуживанием данной территории занимается ООО «Комавтотранс» под руководством Алексея Телешенко. Сотрудники фирмы ответили, что заявку на устранение гололеда можно оставить только в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Однако специалиста СЗГХ не оказалось на месте, как и главы администрации Ленинского района, который, по словам секретаря, мог дать соответствующий комментарий.

TagilCity.ru

Решить проблему удалось только при обращении в администрацию Нижнего Тагила. После ответа — «Чтобы избежать случаев травмирования посетителей сквера, проводится подсыпка пешеходных дорожек песком» — подрядная организация впервые после аварии применила противогололедный материал.

Полностью устранить наледь ООО «Комавтотранс» сможет только во время оттепели, пояснили в пресс-службе мэрии:

При затоплении наледь образовалась на площади порядка двух тысяч кв. м, вода проникла в швы между тротуарными плитками. С установлением плюсовых температур наледь начнут убирать механизированным способом. Сейчас приступить к уборке с использованием тяжелой спецтехники невозможно. Это может привести к нарушению благоустройства и целостности тротуарного покрытия.

Чиновники напомнили, что тагильчане могут самостоятельно оставлять заявки по телефону 112 или 8 (3435) 25-78-83 (Единая дежурно-диспетчерская служба города).

Фото:пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

Напомним, что фактически работы в скверах и парках города выполняет ООО «Капиталстрой» под руководством Юрия Бронникова. 18 марта редакция TagilCity.ru обращалась к гендиректору компании, однако он, после прочтения сообщения о наледи в сквере, отказался от комментариев.

Ранее уборка сотрудников ООО «Капиталстрой» закончилась сколотой гранитной плиткой, сломанными деревьями и помятым забором в Тагильской лагуне, открытой в 2015 году. СЗГХ обязала подрядчика исправить дефекты.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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