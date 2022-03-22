Подрядчик спустя неделю посыпал песком наледь в сквере за ДК «Юбилейный» в Тагиле

При затоплении наледь образовалась на площади порядка двух тысяч кв. м, вода проникла в швы между тротуарными плитками. С установлением плюсовых температур наледь начнут убирать механизированным способом. Сейчас приступить к уборке с использованием тяжелой спецтехники невозможно. Это может привести к нарушению благоустройства и целостности тротуарного покрытия.