Пророссийский блогер Кирилл Федоров задержан в Риге

Сотрудники правоохранительных органов Латвии в Риге задержали пророссийского блогера Кирилла Федорова, который проживал на территории страны и с начала военной операции Российской Федерации на Украине регулярно ее освещал.

Как пишет kommersant.ru, Федоров — создатель Telegram-канала «Война История Оружие» и YouTube-канала «История оружия». Сообщение о задержании появилось в телеграм-канале самого блогера. Федоров размещал на своем YouTube-канале видеоролики, посвященные военной спецоперации России на Украине, которые содержат высокую оценку действий российских военнослужащих. В телеграм-канале Федорова сообщается, что латвийские правоохранители пришли к нему домой для обыска и задержания семнадцатого марта. После задержания блогера поместили в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности Латвии. Федорову инкриминируют нарушение уголовного кодекса государства по двум статьям: разжигание национальной розни и расовой ненависти (статья 78 Уголовного кодекса Латвии) и оправдание преступлений против человечности, мира и военного преступления (статья 74 Уголовного кодекса Латвии). Ранее телеграм-канал Readovka сообщил о задержании пророссийского блогера Кирилла Федорова, называя его автором одной из главных патриотических любительских площадок на YouTube.

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